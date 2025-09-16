WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : September 16, 2025 at 12:16 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਸਧਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਰੋਤ ਵੈਟਸਐਪ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟਸ
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਸੰਮਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ "ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ" ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਪਡੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CMS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ WhatsApp-ਯੋਗ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੰਬਰ WhatsApp ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ WhatsApp-ਯੋਗ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ CMS ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।