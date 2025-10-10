ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਓ ਦਾ ਤੌਹਫ਼ਾ, ਆਰਡਰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ AI ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਕੰਮ
ਜੀਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 10, 2025 at 9:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਥੱਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ AI ਸਹਾਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ AI ਸਹਾਇਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ
ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੀਓ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੀਓ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਓ ਕਲਾਉਡ + ਟਰੂ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
