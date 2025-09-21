ETV Bharat / technology

GST 2.0 ਕਾਰਨ ਜੀਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਜੀਪ ਇੰਡੀਆ ਨਵਾਂ GST 2.0 ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

JEEP COMPASS PRICE
Jeep Compass (ਫੋਟੋ- Jeep India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜ਼ਰੀ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ GST 2.0 ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ SUV ਰੇਂਜ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ SUV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹4.84 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Jeep Compass ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, SUV ਦੀ ਕੀਮਤ ₹17.73 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ₹18.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।

JEEP COMPASS PRICE
Jeep Compass (ਫੋਟੋ- Jeep India)

ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SUV ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.0-ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Jeep Meridian ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੀਪ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ Jeep Meridian ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿੰਨ-ਕਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹24.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹23.33 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ₹1.66 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

JEEP COMPASS PRICE
Jeep Meridian (ਫੋਟੋ- Jeep India)

ਤਿੰਨ-ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ SUV ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਗੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ 4x4 ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ।

Jeep Wrangler ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰੈਂਗਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹64.08 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4.5 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਪ ਰੈਂਗਲਰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ₹68.65 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਸੀ।

JEEP COMPASS PRICE
Jeep Wrangler (ਫੋਟੋ- Jeep India)

ਜੀਪ ਦੀ ਆਈਕਾਨਿਕ SUV ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ-ਰੋਡ-ਫੋਕਸਡ Rubicon ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 2.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਫ-ਰੋਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

JEEP COMPASS PRICE
Jeep Grand Cherokee (ਫੋਟੋ- Jeep India)

Jeep Grand Cherokee ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Jeep Grand Cherokee ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹4.5 ਲੱਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਰੋਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹63 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ GST 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹67.50 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

