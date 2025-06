ETV Bharat / technology

ਚੰਦ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਪਾਨੀ ਲੈਂਡਰ, 153°C ਵਾਲੀ 'Sea of Cold' ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈਡਿੰਗ - JAPAN MOON LANDING 2025

Published : June 4, 2025 at 3:26 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਮੇਅਰ ਫ੍ਰੀਗੋਰਿਸ ਨੂੰ 'Sea of Cold' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਈਸਪੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਆਈਸਪੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਸਪੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਈਸਪੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 'Sea of Cold' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਨੇਸ਼ਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ।

ਲਚਕੀਲਾਪਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਜਣ ਬਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਸਪੇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਪੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ 5,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਰੈਂਡਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫ੍ਰੀਗੋਰਿਸ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 'Sea of Cold' ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1651 ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਓਵਨੀ ਰਿਕੋਲੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ "ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀਗੋਰਿਸ" ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'Sea of Cold' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 'Sea of Cold' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ -153°C ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਬੇਸਾਲਟਿਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।

