NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,500 KG ਦਾ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ISRO - COMMUNICATION SATELLITE LAUNCH

ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

Published : August 11, 2025 at 12:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। NISAR ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 6,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਰੋ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 6,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 6,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਸਾ-ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਿਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ L ਬੈਂਡ SAR ਪੇਲੋਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ S ਬੈਂਡ ਪੇਲੋਡ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ GSLV-F16 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਨੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2,400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਲਗਾ ਕੇ 'ਜਨ ਸੰਚਾਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 433 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

