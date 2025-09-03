ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੋਜਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ "ਮੌਕਾ ਐਲਾਨ (AO)" ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਥਰਮੋ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ pradan.issdc.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ (ISSDC) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪੇਲੋਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
