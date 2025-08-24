ETV Bharat / technology

ਇਸਰੋ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ - ISRO

ਇਸਰੋ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ (IADT-01) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ (IADT-01) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (DRDO), ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਰੋ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ (IADT-01) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਇਸਰੋ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, DRDO, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ (HLVM3) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਔਰਬਿਟਲ ਮੋਡੀਊਲ

ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ECLSS ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰੂ ਏਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ (CES)

ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਲ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਗਗਨਯਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਗਗਨਯਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੂਲਤ, ਕਰੂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤ, ਦੂਜਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਕਰਸਰ ਮਿਸ਼ਨ

ਸੀਈਐਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ-ਡੀ1 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਵੀ-ਡੀ2 ਅਤੇ ਆਈਏਡੀਟੀ-01 ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਡੀਆਰਐਸਐਸ-1 ਫੀਡਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੇਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ (G1)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "C32-G ਪੜਾਅ ਅਤੇ CES ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। HS200 ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ CES ਫੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਜੈਟੀਸਨਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੋਡੀਊਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੂ ਮੋਡੀਊਲ ਪੜਾਅ-1 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

