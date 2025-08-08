Essay Contest 2025

IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ - IQOO Z10 TURBO PLUS LAUNCH

IQOO ਨੇ IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IQOO Z10 TURBO PLUS LAUNCH
IQOO Z10 TURBO PLUS LAUNCH (IQOO)
Published : August 8, 2025 at 12:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ iQOO ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ iQOO Z10 Turbo ਅਤੇ iQOO Z10 Turbo Pro ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ

iQOO ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iQOO Z10 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,300 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iQOO ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ iQOO Z10 Turbo+ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਅਰਬਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iQOO TWS Air 3 Pro ਹੈ।

IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 8000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ 77 ਘੰਟੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਬੈਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Honor of Kings ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ 20:9 ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 93.42 ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2,800×1,260 ਪਿਕਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ HDR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1.07 ਬਿਲੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ 3nm ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 9400+ SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇਮੋਰਟਾਲਿਸ-G925 GPU ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ LPDDR5x ਅਲਟਰਾ ਰੈਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ UFS 4.1 ਆਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੈ, ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ 1080p ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਜਨਰਲ 2 ਪੋਰਟ, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, ਵਾਈ-ਫਾਈ 7, ਜੀਪੀਐਸ, ਬੀਡੋ, ਗਲੋਨਾਸ ਅਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

IQOO Z10 Turbo+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB + 256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 28,000, 12GB + 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 32,900, 16GB+ 256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 30,500 ਅਤੇ 16GB+ 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 36,500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

