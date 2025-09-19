iPhone 17 Series: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ

iPhone 17 Series: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 19, 2025 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਐਪਲ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼
iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ 17 ₹82,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ (2TB), ₹229,900 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ:
iPhone 17: ₹82,900 ਤੋਂ ₹1,02,900
iPhone Air: ₹1,19,900 ਤੋਂ ₹1,59,900
iPhone 17 Pro: ₹1,34,900 ਤੋਂ ₹1,74,900
iPhone 17 Pro Max: ₹1,49,900 ਤੋਂ ₹2,29,900
iPhone 17 lineup overview 🔥 pic.twitter.com/EVPjB4NsCs— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk— ANI (@ANI) September 19, 2025
- Reliance Digital ਆਫਰ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਫੋਨ 17 'ਤੇ ₹6,000 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ₹4,000 ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
- Croma ਵਲੋਂ ਆਫਰ
₹6,000 ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ₹12,000 ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ। EMI ਵਿਕਲਪ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਪਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਮਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
- Vijay Sales ਦੇ ਆਫ਼ਰਸ
iPhone 17 'ਤੇ ₹60,000 ਦੀ ਛੋਟ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Pro Max ਦੇ 2TB ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ₹4000 ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਫਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਨੇ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE ਅਤੇ AirPods Pro 3 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।