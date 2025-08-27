ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਵੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਆਈਫੋਨ 16 ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ A19 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੋਨ iOS 26 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.5mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2025 ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ iOS 26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ UI ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ iOS 7 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ OS ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 11 ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਲਟਰਾ 3 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਵਰਜਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-