iPhone 17 Series ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ: ਡਿਸਪਲੇਅ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ
ਐਪਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iPhone 17 Series ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।
Published : September 9, 2025 at 4:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ "Awe Droping" ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 2017 iPhone X ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ "Plus" ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone 17 "Air" ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਵਾਂ "Air" ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "Plus" ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 "Air" ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.5mm ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 6.6 ਇੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone 17 Series ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
- MacRumors ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ iPhone ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ProMotion ਡਿਸਪਲੇਅ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ Pro ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Apple ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਗੋਲੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ iPhone 17 Air ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- iPhone 17 Pro Max ਇੱਕ ਨਵੇਂ 48MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 12MP ਸੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। iPhone 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ iPhone 17 Air ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 48MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ 24MP ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iPhone 17 Series: ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ
iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ TSMC ਦੀ 2nm ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ A19 ਚਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3nm (3NP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। iPhone 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ A19 ਚਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ iPhone 17 Air ਵਿੱਚ A19 ਜਾਂ A19 ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵਰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। iPhone 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, iPhone 17 ਵਿੱਚ 8GB RAM ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 12GB RAM ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 Air ਵਿੱਚ Apple ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ 5G ਮਾਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਮ mmWave ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਬ-6GHz ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Qualcomm ਮਾਡਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The iPhone 17 lineup battery capacities have been leaked through a Chinese regulatory database 🚨— Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2025
Source: @VNchocoTaco pic.twitter.com/cyuEn5O0V4
- ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 24MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
- iPhone 17 ਯਾਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- iPhone 17 Air ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 48MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ 48MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ 8K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- iPhone 17 Pro ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iPhone 17 Series: ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ Wi-Fi 7 ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸਟਮ ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 40Gb/s ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਪੀਡ, ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ Bluetooth 5.3 ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸਿਮ ਸਲਾਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, iPhone 17 Air ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਤਲੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਨ ਸਿਮ ਟ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡਹੈਸਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਫੋਨ iPhone 17 ਤੋਂ 25W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ Qi 2.2 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ iPhones ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਪਰ Qi 2.2 ਸਟੈਂਡਰਡ 25W ਤੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ iPhone 17 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। iPhone 17 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ iPhone 16 ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਾਈਜ਼ 6.3 ਇੰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ iPhone 16 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਾਈਜ਼ 6.1 ਇੰਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, iPhone 16 Pro ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ iPhone 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ 6.3-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ iPhone 17 Air ਵਿੱਚ 6.6-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ iPhone 16 ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ iPhone 16 ਵਿੱਚ। iPhone 17 Air ਅਤੇ iPhone 17 Pro ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। iPhone 17 Pro Max ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
What to expect from the iPhone 17 Air next week 🔥 pic.twitter.com/6EB0b1wqKm— Apple Hub (@theapplehub) September 3, 2025
CAD ਰੈਂਡਰ, ਮੌਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, iPhone 17 ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। iPhone 17 Air ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਸ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, iPhone 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਬੰਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲੈਂਸ, LiDAR ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ iPhone 17 ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਬੇਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ iPhone 16 Pro ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਲੇ ਬੇਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Dynamic Island ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ Jeff Pu ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Apple Face ID ਲਈ ਮੈਟਲੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Dynamic Island ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Apple ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ Ming-Chi Kuo ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Dynamic Island ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ iPhone 16 ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
The iPhone 17 Pro will switch to Aluminum from Titanium— Apple Hub (@theapplehub) September 2, 2025
Downgrade? 🤔 pic.twitter.com/1f0xr5AoGS
iPhone 17 Air: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ iPhone?
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ, ਯਾਨੀ iPhone 17 Air, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ "iPhone 17 Air" ਜਾਂ "iPhone 17 Slim" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
iPhone 17 Air ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲਗਭਗ 6.25mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 5.5mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Jeff Pu ਅਤੇ The Information ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 Air ਦੀ ਮੋਟਾਈ 5mm ਤੋਂ 6mm ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ 6 (6.9mm) ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone 17 Air ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਾਈਜ਼ 6.6 ਇੰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 145 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ iPhone SE 2 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 13 mini ਜਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USB ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਰਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MagSafe ਚਾਰਜਿੰਗ, Action Button ਅਤੇ Camera Control ਬਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਲੇ, ਚਾਂਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iPhone 17 Pro और Pro Max: ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। MacRumors ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਆਈਫੋਨ X ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਚ ਦਾ ਮਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਤਿਜੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਕੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
These are the expected storage and prices for the iPhone 17 lineup— Apple Hub (@theapplehub) September 4, 2025
Source: Trendforce pic.twitter.com/04PzuNwTWM
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਗਸੇਫ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਮੈਗਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਗੋ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਬੌਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ, ਸੰਤਰੀ, ਕਾਲੇ, ਸਲੇਟੀ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ iOS 26 ਦੇ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone 17 Series: ਕੀਮਤ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 ਦੀ ਕੀਮਤ 799 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ 799 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ iPhone 16 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 Air ਦੀ ਕੀਮਤ 899 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 949 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। iPhone 17 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,099 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ 1,199 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, TrendForce ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17 Air ਦੀ ਕੀਮਤ 1,099 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, iPhone 17 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,199 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ 1,299 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।