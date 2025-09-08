iPhone 17 ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ, Apple ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ iPhone 15 ਸਣੇ ਇਹ 8 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ!
ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ! ਚੈਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ।
Published : September 8, 2025 at 12:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iPhone ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "Awe Dropping"। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iPhone 15 ਅਤੇ iPhone 16 Pro ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Join us for a special Apple Event on September 9 at 10 a.m. PT.— Apple (@Apple) August 26, 2025
Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/o5sI2sdkwO
ਨਵੀਂ iPhone Series ਦੀ ਉਡੀਕ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ iPhone 16e ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ SE ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ iPhone ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਪਲ ਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2026 ਵਿੱਚ, Apple iPhone 17e ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
What to expect from the iPhone 17 Pro Max next week 🔥 pic.twitter.com/0wUvhAhspT— Apple Hub (@theapplehub) September 5, 2025
8 ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ!
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, 9to5Mac ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 8 ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8 ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਰਿਟੇਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 15, iPhone 16 Pro, Apple Watch ਸੀਰੀਜ਼ 10 ਅਤੇ AirPods Pro 2 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
|ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
|iPhone 15
|iPhone 15 Plus
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|Apple Watch Series 10
|Apple Watch Ultra 2
|Apple Watch SE 2
|AirPods Pro 2
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, iPhones ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ:-
|ਮਾਡਲ
|ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ
|iPhone 16e
|$599
|iPhone 16
|$699
|iPhone 16 Plus
|$799
|iPhone 17
|$799
|iPhone 17 Air
|$949
|iPhone 17 Pro
|$1,049
|iPhone 17 Pro Max
|$1,199
ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਪਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।