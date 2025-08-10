Essay Contest 2025

Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

INSTAGRAM LAUNCHES THREE FEATURES (ETV Bharat via Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 11:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਟੈਬ ਹਨ।

Instagram ਵਿੱਚ ਆਏ 3 ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ: ਇਹ ਫੀਚਰ X 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਕਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ), ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਜੇਕਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਲਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ DM ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Friends Tab: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਟੈਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਰੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਟੈਬ ਅਤੇ ਰੀਪੋਸਟ ਫੀਚਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

