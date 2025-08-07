ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰੀਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਪੋਸਟ-ਲੈਵਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਟਾਪ ਫਾਲੋਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਿਊਅਰਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਈਟਸ ਫੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਨਸਾਈਟਸ: ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।
ਪੋਸਟ-ਲੈਵਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਹਰੇਕ ਰੀਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੌਪ ਫਾਲੋਅਰ ਡਰਾਈਵਰ: ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਇਨਸਾਈਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪਕ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
