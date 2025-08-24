Instagram 'ਤੇ Reels ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਤਰੀਕਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Link A Reel' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ
- ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ + ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- 'Post' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ Reel ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਬਣਾਓ।
- ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Next' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- Caption ਬਾਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ "Link a reel" ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਉਹ ਰੀਲ ਚੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਿੰਕਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਇਟਲ ਦਿਓ, ਜੋ 15 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਟਾਇਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਨੂੰ "Linked reel" ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OK ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ Share ਕਰ ਦਿਓ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:-
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ
- ਆਪਣੀ ਫੀਡ 'ਤੇ ਜਾਓ
- ਉਹ ਰੀਲ ਚੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
- ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “Link a reel” ਚੁਣੋ।
ਲਿੰਕਡ ਰੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਉਹ ਰੀਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- “Edit linked reel” ਚੁਣੋ
- “Change reel below” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਲ ਚੁਣੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ “Unlink” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਟੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਰੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਜਾਂ ਅਨਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਲ ਨੂੰ ਅਨਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰੀਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
