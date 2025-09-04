ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰੀਲਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡੋ ਜਾਂ ਓਲਾ 'ਤੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਖੋਜਕਾਰ ਰਾਡੂ ਓਨਸੇਸਕੂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਡਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। TechCrunch ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ (PiP) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ: ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PiP ਮੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਡਾਟ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਪਿਕਚਰ ਇਨ ਪਿਕਚਰ" ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ PiP ਫੀਚਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਲਜ਼ ਲਈ PiP ਮੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-