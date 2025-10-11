Instagram ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ
Published : October 11, 2025 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾ੍ਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੇਆਉਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਥ੍ਰੈੱਡ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਲੇਆਉਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ, ਸਰਚ, ਕ੍ਰਿਏਟ, ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਹੁਣ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਬ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਐਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਲਜ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਬ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਦੂਜਾ ਟੈਬ ਸੀ।
