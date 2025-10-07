Instagram 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Instagram 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ।
Published : October 7, 2025 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Instagram ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੀਲ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਪਡੇਟਸ ਮੈਪ ਫੀਚਰਸ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਐਪ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੂਚਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਚਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੋਵੇਂ ਹੈ।