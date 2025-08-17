ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Infinix ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Infinix Hot 60i 5G ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 8,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 50MP ਕੈਮਰਾ, 4+4GB ਰੈਮ, MediaTek Dimensity 6400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਵਰਗੇ AI ਫੀਚਰ, 6000mAh ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Infinix Hot 60i 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ IPS a-Si LCD ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 560 nits ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 6400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ Mali-G57 GPU 6nm ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4GB ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ 4GB ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Made To Be Seen, that's HOT!— Infinix India (@InfinixIndia) August 16, 2025
The Infinix HOT 60i 5G, with a stunning new design, True 5G Connectivity and a massive 6000mAh Battery, is here at just ₹8,999!
Sale starts 21st August.#HOT60i5G #MadeToBeSeen pic.twitter.com/b3WLcU66hn
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 18W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 10W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 5MP ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Vlog ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਮੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Infinix Hot 60i 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,299 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ 8,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
