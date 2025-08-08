Essay Contest 2025

Infinix GT 30 5G+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ! - INFINIX GT 30 5G PLUS LAUNCH

Infinix ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Infinix GT 30 5G+ ਹੈ।

INFINIX GT 30 5G PLUS LAUNCH
INFINIX GT 30 5G PLUS LAUNCH (INFINIX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 4:48 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Infinix ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Infinix GT 30 5G+ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੇਂਸਿਟੀ 7300 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 64MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਗੇਮਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵਰਗੇ ਕਈ AI ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Infinix GT 30 5G+ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ AMOLED ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz, ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ 240Hz, ਇੰਸਟੈਂਟ ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ 2160Hz ਅਤੇ PWM ਡਿਮਿੰਗ 2304Hz ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4500 nits ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਮੇਚਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 2.0 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ LED ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ GT ਸ਼ੋਲਡਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਗੇਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7300 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB LPDDR5X RAM + 8GB ਵਰਚੁਅਲ RAM ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ UFS 2.2 ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 ਅਧਾਰਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ XOS 15 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Folax AI ਵੌਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, AI ਨੋਟ, AI ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ AI ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, 10W ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ 'GT ਸ਼ੋਲਡਰ ਟ੍ਰਿਗਰਸ' ਹਨ, ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਵਰਗੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੇਮਰ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 90fps 'ਤੇ BGMI ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ XBoost AI ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜਰ, ਜ਼ੋਨ ਟੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਐਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6-ਲੇਅਰ 3D ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 64MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਊਲ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਲ LED ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 5G, 4G, Wi-Fi, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3, GPS ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਲਿੰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Infinix GT 30 5G+ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 19,499 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪਲਸ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬਲੂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਗੇਮਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

