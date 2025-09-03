ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੇਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿਪਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
First ‘Made in India’ Chips!— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it. 🇮🇳
This significant milestone was made possible by our Hon’ble PM @narendramodi Ji’s far-sighted vision, strong will and decisive action. pic.twitter.com/ao2YeoAkCv
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹਨ?
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸੂਲੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਓਡ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ (IC) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Indiesemic, a woman co-led startup from Gujarat, unveiled an IoT Evolution Board at SEMICON India. It is powered by C-DAC’s indigenous VEGA microprocessor.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 3, 2025
✅ Applications: Smart Cities, Industrial Automation, Health-Tech Systems, Indigenous Defence & Drone Platforms. pic.twitter.com/5pYpIh8BnT
ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਵਿਕਰਮ 3201
ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ VIKRAM1601 ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 2009 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਵਿੱਚ 180nm CMOS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਖੁਦ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
|ਕੋਡ ਨੰਬਰ
|ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
|ਵਿਕਸਤ / ਸਥਾਨ
|C2S0005
|AI Digital PLL Design Modules
|ਓਸਮਾਨੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|C2S0009
|All Digital PLL Design Sub Modules
|ਸੀਬੀਆਈਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|C2S0007
|Analog Comparator
|IIEST, ਸ਼ਿਵਪੁਰ
|C2S0045
|iPACE Chip Sensing Block Comparator
|ਜੰਮੂ
|C2S0010
|Advanced Encryption Std IP Core
|ਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
|C2S0042
|Neutral Amplifier Frontend IC
|ਐਨਆਈਟੀ ਸਿਲਚਰ, ਅਸਾਮ
|C2S0008
|Programmable Gain Amplifier
|VESIT, ਚੈਂਬੂਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|C2S0011
|Digital to Analog Converter
|ਆਈਈਟੀ ਡੀਏਵੀਵੀ, ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|C2S0012
|Two Stage Op-Amp
|ABV-IIITM, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|C2S0030
|Voltage Controlled Oscillator for PLL
|ਐਨਆਈਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ
|C2S0002
|Secure Datalink Baseband Module
|ਸੀਓਈ ਗਿੰਡੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|C2S0046
|High Gain General Purpose and Instrumentation Amplifier
|ਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
|C2S0001
|LP Analog FE for Air Flow Detection
|ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|C2S0024
|Clock and Reference Generator Design
|ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ
|C2S0031
|ECG Artifact and Arrhythmia Detection
|SVNIT, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ
|C2S0050
|Digital PLL Random Binary Sequence
|ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ
|C2S0047
|Programmable Gain Amplifier
|ਐਨਆਈਟੀ ਕਾਲੀਕਟ, ਕੇਰਲ
|C2S0056
|ASIC Multiplier 16 Bits
|ਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|C2S0004
|Neutral NBW Keyword Spotting
|ਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|C2S0054
|Low Power Analog Memristor
|ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ
|C2S0057
|ASIC 12 Bit Fixed Point Division
|ਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|C2S0048
|Low Power Analog Air Flow Detection
|ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|C2S0061
|High Performance Multiplier IC
|ਪਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
|C2S0013
|Leakage Power Attack 8T SRAM
|ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ
|C2S0029
|16-bit Read-Write Asynchronous FIFO
|ਐਨਆਈਟੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|C2S0018
|VG Amplifier and Sensor Circuit
|ਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
|C2S0017
|Present Encryption Core
|ਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
|C2S0043
|Soil Moisture Control
|ਐਨਆਈਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ
