ETV Bharat / technology

SEMICON India 2025 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਿਪਸ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ - SEMICON INDIA 2025

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਚਿਪਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

SEMICON INDIA 2025
SEMICON INDIA 2025 (X/Ashwini Vaishnaw)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੇਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿਪਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹਨ?

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸੂਲੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਓਡ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ (IC) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਵਿਕਰਮ 3201

ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ VIKRAM1601 ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 2009 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਵਿੱਚ 180nm CMOS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਖੁਦ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੋਡ ਨੰਬਰਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਕਸਤ / ਸਥਾਨ
C2S0005AI Digital PLL Design Modules ਓਸਮਾਨੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
C2S0009 All Digital PLL Design Sub Modulesਸੀਬੀਆਈਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
C2S0007 Analog Comparator IIEST, ਸ਼ਿਵਪੁਰ
C2S0045iPACE Chip Sensing Block Comparatorਜੰਮੂ
C2S0010Advanced Encryption Std IP Core ਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
C2S0042 Neutral Amplifier Frontend IC ਐਨਆਈਟੀ ਸਿਲਚਰ, ਅਸਾਮ
C2S0008Programmable Gain Amplifier VESIT, ਚੈਂਬੂਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
C2S0011Digital to Analog Converterਆਈਈਟੀ ਡੀਏਵੀਵੀ, ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
C2S0012Two Stage Op-AmpABV-IIITM, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
C2S0030 Voltage Controlled Oscillator for PLL ਐਨਆਈਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ
C2S0002Secure Datalink Baseband Moduleਸੀਓਈ ਗਿੰਡੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
C2S0046High Gain General Purpose and Instrumentation Amplifierਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
C2S0001LP Analog FE for Air Flow Detectionਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0024Clock and Reference Generator Designਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ
C2S0031ECG Artifact and Arrhythmia DetectionSVNIT, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ
C2S0050Digital PLL Random Binary Sequenceਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ
C2S0047Programmable Gain Amplifierਐਨਆਈਟੀ ਕਾਲੀਕਟ, ਕੇਰਲ
C2S0056ASIC Multiplier 16 Bits ਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0004Neutral NBW Keyword Spottingਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0054Low Power Analog Memristorਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ
C2S0057ASIC 12 Bit Fixed Point Divisionਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0048Low Power Analog Air Flow Detectionਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0061High Performance Multiplier IC ਪਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
C2S0013Leakage Power Attack 8T SRAM ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ
C2S002916-bit Read-Write Asynchronous FIFO ਐਨਆਈਟੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0018VG Amplifier and Sensor Circuitਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
C2S0017Present Encryption Core ਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
C2S0043Soil Moisture Controlਐਨਆਈਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੇਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿਪਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹਨ?

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸੂਲੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਓਡ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ (IC) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਵਿਕਰਮ 3201

ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ VIKRAM1601 ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 2009 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਵਿੱਚ 180nm CMOS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਖੁਦ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੋਡ ਨੰਬਰਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਕਸਤ / ਸਥਾਨ
C2S0005AI Digital PLL Design Modules ਓਸਮਾਨੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
C2S0009 All Digital PLL Design Sub Modulesਸੀਬੀਆਈਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
C2S0007 Analog Comparator IIEST, ਸ਼ਿਵਪੁਰ
C2S0045iPACE Chip Sensing Block Comparatorਜੰਮੂ
C2S0010Advanced Encryption Std IP Core ਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
C2S0042 Neutral Amplifier Frontend IC ਐਨਆਈਟੀ ਸਿਲਚਰ, ਅਸਾਮ
C2S0008Programmable Gain Amplifier VESIT, ਚੈਂਬੂਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
C2S0011Digital to Analog Converterਆਈਈਟੀ ਡੀਏਵੀਵੀ, ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
C2S0012Two Stage Op-AmpABV-IIITM, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
C2S0030 Voltage Controlled Oscillator for PLL ਐਨਆਈਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ
C2S0002Secure Datalink Baseband Moduleਸੀਓਈ ਗਿੰਡੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
C2S0046High Gain General Purpose and Instrumentation Amplifierਸੀ-ਡੈਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ
C2S0001LP Analog FE for Air Flow Detectionਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0024Clock and Reference Generator Designਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ
C2S0031ECG Artifact and Arrhythmia DetectionSVNIT, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ
C2S0050Digital PLL Random Binary Sequenceਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ
C2S0047Programmable Gain Amplifierਐਨਆਈਟੀ ਕਾਲੀਕਟ, ਕੇਰਲ
C2S0056ASIC Multiplier 16 Bits ਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0004Neutral NBW Keyword Spottingਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0054Low Power Analog Memristorਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ
C2S0057ASIC 12 Bit Fixed Point Divisionਐਨਆਈਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
C2S0048Low Power Analog Air Flow Detectionਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0061High Performance Multiplier IC ਪਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
C2S0013Leakage Power Attack 8T SRAM ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ
C2S002916-bit Read-Write Asynchronous FIFO ਐਨਆਈਟੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
C2S0018VG Amplifier and Sensor Circuitਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
C2S0017Present Encryption Core ਐਨਆਈਟੀ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ
C2S0043Soil Moisture Controlਐਨਆਈਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

MADE IN INDIA CHIPSFIRST MADE IN INDIA CHIPSINDIAN SEMICONDUCTOR CHIPSSEMICON INDIA 2025 LIVESEMICON INDIA 2025

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਆਖਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.