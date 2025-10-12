ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
Published : October 12, 2025 at 1:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਏਆਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, "ਰੋਡਮੈਪ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਏਆਈ ਇਕਾਨਮੀ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ 2031 ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
India’s AI Moment: Turning Disruption into Opportunity— NITI Aayog (@NITIAayog) October 10, 2025
NITI Aayog’s Frontier Tech Hub today released The Roadmap for Job Creation in the AI Economy, outlining an ambitious vision to position India as the AI workforce capital of the world.
The roadmap was unveiled by Shri B.V.R.… pic.twitter.com/u0ELAspjo8
ਇਸ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-