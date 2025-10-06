ETV Bharat / technology

ਗੋਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ India Bike Week 2025, ਜਾਣੋ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Dates of India Bike Week 2025
ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ (IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 10:32 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ (IBW) ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ 2025 12 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਵੈਗਾਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ IBW TVS MotoSoul ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 5-6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

India Bike Week 2025 starting in Goa
ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ 2025 (IANS Photo)

ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ 2025

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ 2024 ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, IBW 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਬਾਈਕ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਟੰਟ ਸ਼ੋਅ, ਡਰਟ ਟਰੈਕ, ਫਲੈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਕਰਾਸਫਾਇਰ 500 ਸਟੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ IBW 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Dates of the event India Bike Week
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ (Brixton)

ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 486cc, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ, ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 47 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 43 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ 6-ਸਪੀਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਈਕ Honda NX500, Royal Enfield Himalayan 450, KTM 390 Adventure, ਅਤੇ CFMoto 450 MT ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Dates of India Bike Week 2025
ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ (IANS Photo)

ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਕ ਵੀਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

