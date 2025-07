ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ ! ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਠੀਕ

ETV Bharat / technology

WHAT TO DO IF YOUR PHONE GETS WET

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਥਾਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ IP ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Ingress Protection ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ (IEC 60529) ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IP67, IP68 ਅਤੇ IP69 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। IP ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ IP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜ-ਰੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੂੜ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। IP6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। IP ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਨੂੰ 1.5 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ IP ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IP ਰੇਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੋਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:- ਫੋਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣ ਹਟਾਓ: ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੇਸ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਉਪਕਰਣ ਹਟਾਓ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ: ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ: ਪਾਣੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਵਾਲੇ ਏਅਰਟਾਈਟ ਬੈਗ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ: ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ