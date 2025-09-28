ETV Bharat / technology

BMW G310 RR ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੋ ਚਾਹਵਾਨ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

BMW Motorrad India ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ BMW G 310 RR ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BMW G310 RR
BMW G310 RR ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੋ ਚਾਹਵਾਨ (ਫੋਟੋ - BMW Motorrad India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BMW Motorrad India ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ, BMW G 310 RR ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

BMW G 310 RR ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ


ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ₹2.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ BMW G 310 RR ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹18,000 ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G 310 RR ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BMW G 310 RR ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ 'ਤੇ '1/310' ਬੈਜ ਇਸਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ


ਬਾਈਕ ਦੇ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ 312cc, ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 9,700 rpm 'ਤੇ 34 bhp ਅਤੇ 7,700 rpm 'ਤੇ 27.3 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 6-ਸਪੀਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਬਾਈ-ਵਾਇਰ ਥ੍ਰੋਟਲ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਮੋਡ, ਡਿਊਲ-ਚੈਨਲ ABS, ਫੁੱਲ-LED ਲਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ TFT ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। BMW G 310 RR ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BMW Motorrad ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੁੱਲ-ਫੇਅਰਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ TVS Apache RR 310 ਵਰਗੀ ਹੈ। BMW ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BMW G310 RRBMW MOTORRAD INDIAਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀBMW G310 RR SPORTS BIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.