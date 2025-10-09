ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਰੋਬੋਟ, ਸਿਰ-ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ
ਇਸਰੋ ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ "ਵਯੋਮਮਿੱਤਰਾ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।
Published : October 9, 2025 at 1:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਵਯੋਮਮਿੱਤਰਾ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਰੂਪੀ ਰੋਬੋਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂਲ ਰੂਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਟੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਸਿਰ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਐਫਐਸਐਮ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਰੋ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਥਰੋਪੋਮੋਰਫਿਕ ਰੋਬੋਟ ਵਿਓਮਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਯੋਮਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਯੋਮਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਵਿਯੋਮਮਿੱਤਰਾ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਲਈ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਹੈ।"
ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਿਰ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।"
ਪੁਲਾੜ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ CTTC ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਅਸਫਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਰੋ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ "ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ" ਆਰਬਿਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 53,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਟੀਸੀ 30 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
