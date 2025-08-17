ETV Bharat / technology

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

76 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2025 at 3:20 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ AI 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ AI ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 76 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋਂਗਬੁਏ ਵੋਂਗਬੈਂਡੂ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਮੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ AI ਚੈਟਬੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਬਿਗ ਸਿਸ ਬਿਲੀ" ਸੀ। ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕੇਂਡਲ ਜੇਨਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ

ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹਾਂ। ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸਨੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਗ ਸੀਸ ਬਿਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ - "123 ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 404" ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਡ: "BILLIE4U" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "Should I open the door in a hug or a kiss, Bu?!"

ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਂਗਬੁਏ ਵੋਂਗਬੈਂਡੂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਿੰਡਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਂਗਬੈਂਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਫੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਰਟਗਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਂਗਬੁਏ ਵੋਂਗਬੈਂਡੂ ਦੀ ਧੀ ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ! ਜੂਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਬੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੈਟ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।-ਥੋਂਗਬੁਏ ਵੋਂਗਬੈਂਡੂ ਦੀ ਧੀ ਜੂਲੀ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਟਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੇਂਡਲ ਜੇਨਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ AI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਨ।

