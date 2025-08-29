ETV Bharat / technology

3 ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਊਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Huawei Mate XT Ultimate Design ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲਸ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਰੁਈਹੋਂਗ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀਬੋ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ-ਟੈਕਚਰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ-ਕੱਟ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ 4 ਸੈਂਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਪਿਲ ਆਕਾਰ ਦੀ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ XMAGE ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ 50MP ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 7.9-ਇੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ Tiangong ਡਿਊਲ ਹਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Kirin 9020 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ HarmonyOS 5.1 ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 5600mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ Huawei Mate XTs ਦੀ ਕੀਮਤ CNY 20,000 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 2,43,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

