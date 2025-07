ETV Bharat / technology

ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ - WHATSAPP

HOW TO USE TWO WHATSAPP IN PHONE ( WHATSAPP )