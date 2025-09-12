ETV Bharat / technology

Ghibli ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nano Banana AI ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 3D ਫੋਟੋਆਂ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Nano Banana AI ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini 2.5 Falsh ਇਮੇਜ ਟੂਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 3D ਸਟੈਚੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

3D Photo in using Nano Banana AI Steps
Nano Banana AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਟੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nano Banana ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ '3D ਸਟੈਚੂ' ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

200 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 3D ਸਟੈਚੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'OMI' ਦਾ 3D ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Nano Banana Image Tool ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਟੂਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਥਆਈਡੀ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ 3D ਫੋਟੋ ?

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਪ-

  1. Google AI ਸਟੂਡੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  2. Google AI ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  3. 'Try Nano Banana' ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ।
  4. ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ '+' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ। (Build my 1/7 scale statue on the desk, with the ZBrush modeling screen behind, and a Bandai-style anime box on the side. Studio lighting is used for a photo-realistic effect.)
  5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ AI ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO CREATE 3D NANO BANANAHOW TO USE NANO BANANANANO BANANA VIRAL PHOTOHOW TO MAKE A VIRAL 3D FIGURINEGEMINI NANO BANANA AI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੈ ਨੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.