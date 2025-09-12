Ghibli ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nano Banana AI ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 3D ਫੋਟੋਆਂ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Nano Banana AI ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini 2.5 Falsh ਇਮੇਜ ਟੂਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 3D ਸਟੈਚੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
Published : September 12, 2025 at 12:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ Gemini 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਟੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nano Banana ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ '3D ਸਟੈਚੂ' ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
200 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 3D ਸਟੈਚੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'OMI' ਦਾ 3D ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
From photo to figurine style in just one prompt.— Google Gemini App (@GeminiApp) September 1, 2025
People are having fun turning their photos into images of custom miniature figures, thanks to nano-banana in Gemini. Try a pic of yourself, a cool nature shot, a family photo, or a shot of your pup.
Here’s how to make your own 🧵 pic.twitter.com/e3s1jrlbdT
Nano Banana Image Tool ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਟੂਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਥਆਈਡੀ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ 3D ਫੋਟੋ ?
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਪ-
- Google AI ਸਟੂਡੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- 'Try Nano Banana' ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ '+' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ। (Build my 1/7 scale statue on the desk, with the ZBrush modeling screen behind, and a Bandai-style anime box on the side. Studio lighting is used for a photo-realistic effect.)
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ AI ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।