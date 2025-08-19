ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1839 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੇਗੁਏਰੀਓਟਾਈਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੂਈ ਡੇਗੁਏਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ?
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਈ ਫੋਟੋ 1826 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਜੋਸਫ਼ ਨਿਕੇਫੋਰ ਨੀਪੇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੀਪੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਪੇਸ ਨੇ ਹੈਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਜੂਡੀਆ ਦੇ ਬਿਟੂਮਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਓਬਸਕੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਓਬਸਕੁਰਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਸੀ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸ ਛੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਧੁੰਦਲੀ ਆਈ। 1826 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੀਪੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਿਆਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?
ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫੋਟੋ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਮਰਾ ਐਪਸ (ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ)
|ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ
|ਰੇਟਿੰਗ
|ਡਾਊਨਲੋਡ
|OpenCamera
|4.0
|10 ਕਰੋੜ+
|Candy Camera AI
|4.2
|10 ਕਰੋੜ+
|Camera 360
|4.1
|10 ਕਰੋੜ+
|Camera FV-5 Lite
|3.7
|1 ਕਰੋੜ+
|VSCO
|4.0
|10 ਕਰੋੜ+
ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪਸ (ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ)
|ਐਪ
|ਰੇਟਿੰਗ
|ਡਾਊਨਲੋਡ
|PicsArt
|4.2
|1 ਹਜ਼ਾਰ+
|Pixellar
|4.5
|10 ਕਰੋੜ+
|VSCO
|4.0
|10 ਕਰੋੜ+
|Canva
|4.5
|50 ਕਰੋੜ+
|Afterlight
|3.7
|1 ਕਰੋੜ+
ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਮਰਾ ਐਪਸ (ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ)
|ਐਪ
|ਰੇਟਿੰਗ
|Camera+
|4.5
|Pro Camera by Moment
|4.6
|Pro Camera– Professional
|4.7
|Focus
|4.7
|Procam
|4.6
ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪਸ (ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ)
|ਐਪ
|ਰੇਟਿੰਗ
|Adobe Photoshop
|4.4
|VSCO
|4.7
|Afterlight
|4.7
|Lightroom
|4.8
|PicsArt
|4.7
