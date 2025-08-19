ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Honor ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Honor X7c 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, 8GB ਰੈਮ, 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 Gen ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
Honor X7c 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Honor X7c 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ TFT LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 850 nits ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ 4nm ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 Gen 2 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Android 14 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ MagicOS 8.0 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਡਿਊਲ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ, 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਈ ਵਾਲੀਅਮ ਮੋਡ ਅਤੇ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ 2MP ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ LED ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਨਾਈਟ, ਅਪਰਚਰ, PRO, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ HDR ਮੋਡਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਇੱਕ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਕਟਆਉਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Style meets strength.— Honor India (@HiHonorIndia) August 18, 2025
HONOR X7c 5G looks as good as it performs – lighter, brighter, louder.
Know More 👉 https://t.co/7mz1GtGFxf#HONORX7c5G #AmazonSpecials pic.twitter.com/mgw8GlUHu0
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,200mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 35W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ, 59 ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਬੈਕ ਅਤੇ 46 ਘੰਟੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ-ਪਾਵਰ ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ 2% ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵੀ 75 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Honor X7c 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 14,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
