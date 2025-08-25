ETV Bharat / technology

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - HONOR SMARTPHONE MADE IN INDIA

PSAV Global ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1% ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 12:52 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Honor ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਰਟਨਰ PSAV ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honor ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?

PSAV ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੀ.ਪੀ. ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' Honor ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।-PSAV ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੀ.ਪੀ. ਖੰਡੇਲਵਾਲ

ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ Honor

ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Honor ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ OEM ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Honor ਅਤੇ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honor ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Honor ਦੀ ਤਿਆਰੀ

PSAV ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honor ਟੈਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ Huawei ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honor X9c ਅਤੇ Honor X7c ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Honor V3 ਅਤੇ Honor Magic 7 Pro ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।"

PSAV ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ

PSAV ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (BIS ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਨਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ।

