WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ 'Guest Chat Feature', ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਚੈਟ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ? - WHATSAPP GUEST CHAT FEATURE

WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2025 at 12:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ 'Guest Chat' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ WaBetaInfo ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.25.22.13 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦਾ 'Guest Chat Feature'

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Guest Chat' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 'Guest Chat' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'Guest Chat' ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਸਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਗੈਸਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Guest Chat ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. Guest Chat ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੱਦਾ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ Guest Chat ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Guest Chat ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ?

  1. Guest Chat ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਚੈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  2. Guest Chat ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, GIF ਵਰਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
  3. Guest Chat ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਉਪਭੋਗਤਾ Guest Chat ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
  5. Guest Chat ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

