ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ? - GOOGLE SEARCH AI MODE

ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮੋਡ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

GOOGLE SEARCH AI MODE
GOOGLE SEARCH AI MODE (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 24, 2025 at 4:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਏਆਈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦਾ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

AI ਮੋਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ AI ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 6 ਲੋਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਤਾਲਵੀ ਭੋਜਨ।" ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਮੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸੂਚੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਰੀਨਰ, ਨਾਲੇਜ ਗ੍ਰਾਫ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਅਤੇ ਓਪਨਟੇਬਲ, ਰੇਜ਼ੀ, ਟੌਕ, ਟਿਕਟਮਾਸਟਰ, ਸਟੱਬਹੱਬ, ਸੀਟਗੀਕ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਾਰਟਨਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟਰਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ "ਏਜੰਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇਨ ਏਆਈ ਮੋਡ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਮੋਡ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ।" ਫਿਰ ਏਆਈ ਮੋਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਭੋਜਨ, ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ AI ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ AI ਮੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

