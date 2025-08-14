ETV Bharat / technology

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ - PIXEL 10 PRO FOLD LAUNCH DATE

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PIXEL 10 PRO FOLD LAUNCH DATE
PIXEL 10 PRO FOLD LAUNCH DATE (GOOGLE PIXEL)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 12:21 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਜਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਵਰਜਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਕਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ Pixel 10 Pro Fold ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Pixel 9 Pro Fold ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Google Pixel 10 ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣਾ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Pixel 10 Pro Fold ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Smartprix ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Pixel 10 Pro Fold ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 1,72,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

