ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਯਾਨੀ Google Pixel 10 Pro Fold ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਗੀਅਰਲੈੱਸ ਹਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਕੈਮਰਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦਾ ਹਿੰਗ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਹਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਹਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਅਰ ਰਹਿਤ ਹਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਕਸਲ 9 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਏਰੋਸਪੇਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਡੀ ਮੂਨਸਟੋਨ ਅਤੇ ਜੇਡ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IP68 ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ
ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕਰੀਨ 8 ਇੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਕਰੀਨ 6.4 ਇੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਬੇਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3000 ਨਿਟਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਕਰੀਨ ਅਤਿ-ਪਤਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋ ਐਂਟੀ-ਇਮਪੈਕਟ ਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ-ਰੋਧਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਲਾਈਵ, ਮੈਜਿਕ ਕਿਊ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਹੱਬ, ਐਡ ਮੀ, ਬੈਸਟ ਟੇਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕੈਮਰਾ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਿਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਰੈਗ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦਾ ਕੈਮਰਾ
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਿਊ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 48MP, ਦੂਜਾ 10.5 MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 10.8 MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 10 MP ਡਿਊਲ PD ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੈਮਰੇ 48MP 'ਚ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੈਕਰੋ ਫੋਕਸ - ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ ਸ਼ਾਟਾਂ ਲਈ
- ਸੁਪਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ੂਮ (20x ਤੱਕ) - ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਲਫੀ - ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਲਫੀ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਿਊ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਿਊ ਫੀਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਬੈਟਰੀ
Google Pixel 10 Pro Fold ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਬੈਟਰੀ (5,015 mAh) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 30W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਟਰੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15W Qi2 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਕੀਮਤ
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,72,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 512GB ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ 16GB ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1,72,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 7,208.29 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨੋ ਕਾਸਟ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Buy Now ਦੀ ਬਜਾਏ Get Notified ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
