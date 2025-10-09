ETV Bharat / technology

Google ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Google Pixel 10 Pro Fold ਅਤੇ Pixel Buds 2a ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

GOOGLE PIXEL 10 PRO FOLD (Made by Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 3:28 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Pixel 10 Pro Fold ਅਤੇ Pixel Buds 2a ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਬਾਏ ਗੂਗਲ 2025 ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਕਸਲ 10 ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ 2ਏ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Google Pixel 10 Pro Fold ਅਤੇ Pixel Buds 2a ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਕੀਮਤ 172,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੂਨਸਟੋਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ Pixel Buds 2a ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Hazel ਅਤੇ Iris ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। Pixel 10 Pro Fold ਅਤੇ Pixel Buds 2a Google ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ, Flipkart ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Pixel 10 Pro Fold 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Pixel 10 Pro Fold ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਟਾਕ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।

Pixel 10 Pro Fold ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Pixel 10 Pro Fold ਵਿੱਚ 6.4" Actua OLED ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ 8" Super Actua Flex OLED ਹੈ, ਜੋ 3000 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Pixel 10 Pro Fold ਵਿੱਚ 5015 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਵਾਈਡ, 10.5MP ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 10.8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Pixel Buds 2a ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Pixel Buds 2a ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਡਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Pixel Buds 2a ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟੈਂਸਰ ਏ1 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 11mm ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਪੀਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਡਸ ਵਿੱਚ USB-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

