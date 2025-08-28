ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Gemini 2.5 Flash Image ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅੱਖਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ AI ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ Nano Banana ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਟੀਲਥ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ Google ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ AI ਮਾਡਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਾਈਟ LMArena 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਹੁਣ Google ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Nano Banana ਅਸਲ ਵਿੱਚ Gemini 2.5 Flash ਇਮੇਜ ਹੈ।
ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ: ਜੇਮਿਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਚਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਮੇਜ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਚਰ: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ" ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਐਡੀਟਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ AI ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੇਸ ਅੱਖਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਜੈਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਫਲੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ API, ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਏਆਈ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ $30 ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 2600 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1290 ਟੋਕਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਚਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-