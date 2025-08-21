Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 ਅਤੇ Pixel Watch 4, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 ਅਤੇ Qi2 Pixelsnap ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
Pixel Watch 4: Pixel Watch 4 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਐਕਟੁਆ 360 ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਮਿਨੀ ਅਸਿਸਟ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਇਕਲੌਤੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Meet #PixelWatch 4 —precision crafted & performance ready.— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
📈 View your real-time progress
🏃Know how hard to push with Cardio Load
🗣️Raise your wrist to talk to @GeminiApp*
🫀Train with our most accurate heart rate tracking*
*See video for info & learn more:… pic.twitter.com/bTiqZL1V3C
Pixel Buds Pro 2: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Pixel Buds Pro 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਸਰ ਏ1 ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਬਡਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਫੋਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੂਨਸਟੋਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਪ੍ਰੋ 2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਡੈਪਟਿਵ ਆਡੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਡਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Pixel Buds 2a: Pixel Buds 2 Pro ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ Google Pixel Buds 2a ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Pixel Buds ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਬਡ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਡ ਹਨ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Tensor A1 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ Google AI ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ Gemini ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#PixelBuds 2a deliver unbelievable sound at an unreal value.— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
❌ Block out external noise w/ Active Noise Cancellation
🔄 Use the twist-to-adjust stabilizer for all day comfort
🗣️Go hands-free with @GeminiApp*
*See video for more info & learn more: https://t.co/0d8CdKvCY0 pic.twitter.com/nLs5W3FkDA
ਗੂਗਲ Qi2 ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼: ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਫੋਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਕਸ ਡਿਊਲ ਪੋਰਟ 67W USB-C ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
