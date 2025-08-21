ETV Bharat / technology

Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 ਅਤੇ Pixel Watch 4, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ - GOOGLE NEW WEARABLE PRODUCTS

Google ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Pixel Buds 2a, Buds Pro 2, Pixel Watch 4 ਅਤੇ Qi2 Pixelsnap ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

GOOGLE NEW WEARABLE PRODUCTS
GOOGLE NEW WEARABLE PRODUCTS (GOOGLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 ਅਤੇ Qi2 Pixelsnap ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

Pixel Watch 4: Pixel Watch 4 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਐਕਟੁਆ 360 ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਮਿਨੀ ਅਸਿਸਟ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਇਕਲੌਤੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Pixel Buds Pro 2: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Pixel Buds Pro 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਸਰ ਏ1 ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਬਡਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਫੋਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੂਨਸਟੋਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਪ੍ਰੋ 2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਡੈਪਟਿਵ ਆਡੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਡਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੈਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Pixel Buds 2a: Pixel Buds 2 Pro ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ Google Pixel Buds 2a ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Pixel Buds ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਬਡ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਡ ਹਨ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Tensor A1 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ Google AI ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ Gemini ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ Qi2 ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼: ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਫੋਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਕਸ ਡਿਊਲ ਪੋਰਟ 67W USB-C ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 ਅਤੇ Qi2 Pixelsnap ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

Pixel Watch 4: Pixel Watch 4 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਐਕਟੁਆ 360 ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਮਿਨੀ ਅਸਿਸਟ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਇਕਲੌਤੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Pixel Buds Pro 2: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Pixel Buds Pro 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਸਰ ਏ1 ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਬਡਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਫੋਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੂਨਸਟੋਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਪ੍ਰੋ 2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਡੈਪਟਿਵ ਆਡੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਡਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੈਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Pixel Buds 2a: Pixel Buds 2 Pro ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ Google Pixel Buds 2a ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Pixel Buds ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਬਡ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਡ ਹਨ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Tensor A1 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ Google AI ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ Gemini ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ Qi2 ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼: ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਚਾਰਜਰ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਕਸਲਸਨੈਪ ਫੋਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਕਸ ਡਿਊਲ ਪੋਰਟ 67W USB-C ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

PIXEL BUDS 2A LAUNCHPIXEL BUDS PRO 2 LAUNCHGOOGLE ACCESSORIESGOOGLE NEW PRODUCTSGOOGLE NEW WEARABLE PRODUCTS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਘੱਟ ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 ਅਤੇ Pixel Watch 4, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.