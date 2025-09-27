ਗੂਗਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵੱਖਰੀ,ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
Published : September 27, 2025 at 3:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੂਗਲ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 1998 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡੂਡਲ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ'
ਦਰਅਸਲ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਅਗਸਤ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਡੀ ਬੇਚਟੋਲਸ਼ਾਈਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $100,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
27 years later, still curious, still searching. Celebrating Google’s 27th birthday with today’s #GoogleDoodle 💙 pic.twitter.com/XaqM7SLyxj— Google India (@GoogleIndia) September 27, 2025
ਜਨਮ ਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਸਤ 1998 ਜਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ, 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਕਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ, 2006 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
'ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਛਾਇਆ'
ਗੂਗਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Gmail, YouTube, Google Maps, Android, Pixel ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੁਣ Gemini AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਇੰਕ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ, ਲੈਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ।