ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ 14, ਆਈਫੋਨ 15 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Foxconn ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਵਨਾਹੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ Foxconn ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Foxconn ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਫੋਨ 17 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 Foxconn's Bengaluru plant has started producing iPhone 17.— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 18, 2025
The plant is the company's second-largest manufacturing unit outside China, was set up with an investment of $2.8 billion and is located in Devanahalli near Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/qz6Xx1LCKN
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 35-40 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ 3-4 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 60% ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7.5% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
