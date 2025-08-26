ETV Bharat / technology

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Published : August 26, 2025 at 4:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ 24x7 ਤਰਜੀਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ VIP ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਨਾਮਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 1,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਯਾਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ VIP ਦੀ ਕੀਮਤ 799 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਦੇ ਲਾਭ

  1. ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 5% ਸੁਪਰਕੋਇਨ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
  2. ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 800 ਸੁਪਰਕੋਇਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ SuperCoins ਤੋਂ 1,000 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  4. 1 ਸੁਪਰਕੋਇਨ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50 ਸੁਪਰਕੋਇਨ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਡੀਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੈਜੇਟਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  6. ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
  7. ਕਲੀਅਰਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

YouTube Premium ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਫਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 1,490 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਲੈਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,499 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗਾਹਕੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।

