Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra ਅਤੇ Google Pixel 10 Pro ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦਾ ਮੌਕਾ।
Published : September 13, 2025 at 12:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 16 ਸਣੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਡੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
Flipkart Big Billion Days & Amazon Great Indian Festival Sale Date Announced 🎉 23rd Sept— Techno Ruhez (@AmreliaRuhez) September 4, 2025
What Are you Buying This Sale? pic.twitter.com/qbtV7C1Mau
Flipkart Festival Sale ਵਲੋਂ ਆਫ਼ਰ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Big Billion Days Sale 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 5% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Moto G96 5G, Oppo K13x 5G, CMF Phone 2 Pro, Vivo T4 Pro, Motorola Edge 60 Fusion, Realme P4 Pro 5G, Samsung Galaxy S24 5G ਅਤੇ Poco M7 Plus 5G ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Samsung Galaxy 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ
ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ Samsung Galaxy S24 FE ਨੂੰ 35,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Oppo, Realme, Vivo, Motorola, Poco, Nothing ਅਤੇ Google Pixel ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
Biggest discount on iPhone 16 series during Flipkart Big Billion Days sale 2025 🔥🔥— Pushpendra Kumar (@143_pushpendra) September 11, 2025
Thoughts...? #FlipkartBigBillionDays #iPhone16SeriesBBDPriceReveal pic.twitter.com/CLTJmVychS
Flipkart 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, Google Pixel 9 ਨੂੰ 34,999 ਰੁਪਏ, Google Pixel 9 Pro XL ਨੂੰ 84,999 ਰੁਪਏ, Google Pixel 9 Pro Fold ਨੂੰ 99,999 ਰੁਪਏ, Google Pixel 10 ਨੂੰ 67,999 ਰੁਪਏ, Google Pixel 10 Pro XL ਨੂੰ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ 67,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 51,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ iPhone 16 ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 69,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ iPhone 16 Pro ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 89,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ iPhone 16 Pro Max ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ਅਤੇ iPhone15 ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Apple Store ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ iPhone 16 Pro ਅਤੇ iPhone 16 Pro Max ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੇ Pro ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#BBD2025 #FlipkartBigBillionDaysSale— Ayan Ghosh (@ayansonunigam) September 7, 2025
📌Price reveal date for each smartphone brand 👇
Sale starts - 23rd September pic.twitter.com/MFnU1ni1rG
Amazon Festival Sale
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SBI ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਆਫਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
Great Indian Festival Sale
ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ OnePlus, Lava, Honor, Realme, Poco ਅਤੇ iQOO ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ Great Indian Festival Sale ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S24 ਅਲਟਰਾ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮਿਡਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S25 ਅਲਟਰਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ Z ਫੋਲਡ6 5G, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ A56 5G ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ A36 5G ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The countdown to the Great Indian Festival begins!— Prathap G (@prathapgtech) September 12, 2025
Daily mega reveals from top brands leading up to the festive sale starting 23rd Sept. 🛍️Don’t miss out! #Amazon #GreatIndianFestival pic.twitter.com/w2AQXprzxP
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ OnePlus 13R, iQOO Neo 10R, Redmi A4, Realme Narzo 80 Lite 5G, Samsung Galaxy M36 5G, OnePlus Nord CE 5, iQOO Z10R 5G, Redmi 13 Prime, OnePlus 13s, Vivo X200 FE 5G, Vivo X200 5G, Tecno Phantom V Fold 2, Motorola Razr 60 Ultra, Realme GT 7 Pro, Xiaomi 15, Oppo Reno 14 Pro 5G, Vivo V50 5G, Realme GT 7, Vivo V50 5G Elite, OnePlus Nord CE5 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
Amazon ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 15 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਕਰੀ ਪੰਨੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਫੋਨ 15 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।