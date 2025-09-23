ETV Bharat / technology

ਚੁੱਕੋ ਫਾਇਦਾ... 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਹ ਟਾਪ 5 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

Top Phones under 20K: 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਟਾਪ 5 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ।

Samsung Galaxy M35 5G (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 12:50 PM IST

4 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Festival Sale 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Flipkart Big Billion Days 2025) ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ (Amazon Great Indian Festival Sale 2025) ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ₹20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

  • Samsung Galaxy M35 5G

ਇਸ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹25,999 ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ Amazon ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ₹18,499 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Amazon ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ₹15,499 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ₹2,055 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ EMI ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy M35 5G ਫੀਚਰ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਵੈਪਰ ਕੂਲਿੰਗ, ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਵਰਗੇ AI ਫੀਚਰ, 50MP + 8MP + 2MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 13MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, 6000mAh ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ 25W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 4.2 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Realme P4 Pro 5G

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹28,999 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ₹24,999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ₹22,999 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ICICI, SBI, HDFC, AXIS, ਅਤੇ KOTAK ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹3,200 ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹19,799 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ₹7,667 ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ EMI ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹22,999 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Realme P4 Pro 5G (Photo Credit: Realme)

Realme P4 Pro 5G ਫੀਚਰ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2.8 GHz ਦੀ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ Snapdragon 7 Gen 4 ਮੋਬਾਈਲ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP + 8MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ 4D ਕਰਵਡ ਪਲੱਸ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 6500 nits ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 4.4 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Motorola Edge 60 Fusion

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੋਨ Motorola Edge 60 Fusion ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹25,999 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ₹22,999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਫੋਨ Flipkart ਸੇਲ 'ਤੇ ₹20,999 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹1,000 ਅਤੇ Flipkart Axis Bank ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹2,000 ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ₹18,999 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ₹3,500 ਦਾ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹20,999 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Motorola Edge 60 Fusion (Photo Credit: Motorola)

Motorola Edge 60 Fusion ਫੀਚਰ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8GB RAM, 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 2.5GHz ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ MediaTek Dimensity 7400 octa-core ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 50MP + 13MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 32MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, 6.67-ਇੰਚ ਸੁਪਰ HD+ 1.5K ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਤੇ 5500mAh ਬੈਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Flipkart 'ਤੇ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 4.5K ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।

  • iQOO Z10R 5G

ਤੁਸੀਂ ਇਸ iQOO ਫੋਨ ਨੂੰ Amazon 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹23,499 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹19,498 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। SBI ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ₹17,499 ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

iQOO Z10R 5G (Photo Credit: iQOO)

iQOO Z10R 5G ਫੀਚਰ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, ਇੱਕ Mediatek Dimensity 7400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇੱਕ ਕਵਾਡ-ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, 5700mAh ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ 44W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। Amazon 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 4.3 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Nothing Phone 3a Pro

ਇਸ Nothing ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹27,999 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Flipkart 'ਤੇ ₹23,999 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੋਨ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹1,000 ਅਤੇ Flipkart Axis Bank ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹2,050 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Flipkart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20,999 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ₹20,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a Pro (Photo Credit: Nothing)

Nothing Phone 3a Pro ਫੀਚਰ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8GB RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ 2.5 GHz 'ਤੇ ਇੱਕ Snapdragon 7s Gen 3 ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ: ਇੱਕ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ 50MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ 2x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ 8MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ। ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ AMOLED ਲਚਕਦਾਰ LTPS ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Flipkart 'ਤੇ 35,000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 4.5K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

