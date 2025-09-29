ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪ 5 ਕਿਫਾਇਤੀ DCT ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ DCT ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ DCT ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Published : September 29, 2025 at 3:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਿਊਲ-ਕਲਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (DCTs) ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। DCT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਤੇਜ਼ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ ਜੋ ਗਤੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Hyundai, Kia ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਡੀਸੀਟੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀਟੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ।
5. Kia Sonet
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਆ ਸੋਨੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 7-ਸਪੀਡ ਡੀਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ HTX ਟ੍ਰਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ₹11.60 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਕਸ-ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਿਮ ਲਈ ₹13.65 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 18.31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਲੀਟਰ (ARAI) ਦੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਕੰਪੈਕਟ SUV ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ADAS ਸੂਟ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
4. Tata Nexon
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗਲੋਬਲ NCAP ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DCT ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DCT ਵਿਕਲਪ Creative ਟ੍ਰਿਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.2-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ, ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹11.16 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ 17.18 kmpl ਦੀ ARAI-ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. Hyundai Venue
ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Hyundai Venue, DCT ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਬ-ਕੰਪੈਕਟ SUV ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ S(O) ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ₹10.93 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Kia Sonet ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, Hyundai Venue ਵਿੱਚ DCT ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ 18.31 km/l ਦੀ ARAI-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. Hyundai i20 N-Line
ਹੁੰਡਈ i20 N-Line ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਚਬੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀਅਰ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ 7-ਸਪੀਡ ਡਿਊਲ-ਕਲਚ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ। ਇਹ 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ N6 ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ₹10.23 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ N8 ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ₹11.60 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DCT ਵਾਲੀ i20 N-Line ਦਾ ARAI-ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈਲੇਜ 20.2 kmpl ਹੈ।
1. Tata Altroz
2025 Tata Altroz ਫੇਸਲਿਫਟ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਚਬੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਟੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਕਰੀਏਟਿਵ ਐਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹9.42 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6-ਸਪੀਡ ਡੀਸੀਟੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.2-ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਲਿਫਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲਟਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਲੇਜ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।