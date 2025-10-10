ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਬਲ

ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਬਲ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਰੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵੌਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
Published : October 10, 2025 at 5:31 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 5:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਣਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਰੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਟਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ "Translated with Meta AI" ਟੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਿੰਨ-ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ "Don’t translate" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਟਾ ਅਪਡੇਟ ਰੀਲਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-