ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ xAI ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜਿਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ+ ਐਕਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਇਮੇਜਿਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ xAI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ Grok Imagine ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ AI ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਇਮੇਜ-ਟੂ-ਵੀਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ AI ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Grok Imagine’s super fast image and video generation is now available free worldwide for a limited time.— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2025
Try it out!
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Grok Imagine ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ iOS ਐਪ 'ਤੇ SuperGrok ਅਤੇ Premium+ X ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Android ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ AI ਟੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Grok Imagine ਦੀ ਵਰਤੋ
ਇਸ AI ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ Grok ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ AI ਟੂਲ Gemini 2.5 Pro ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ AI ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਟੂਲ Veo 3 ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ Grok Imagine ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"Spicy" ਮੋਡ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ "Spicy" ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ, ਨਾਰਮਲ, ਫਨ ਅਤੇ Spicy ਵਰਗੇ ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
