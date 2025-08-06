ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ AI ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ।
Grok Imagine ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੁਣ SuperGrok ਅਤੇ Premium+ X ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ Grok Imagine ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Testing out Grok Imagine
NSFW ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ NSFW (ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


Spicy Mode ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੇ ਸਪਾਈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਆਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 15-ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਆਮ", "ਮਜ਼ੇਦਾਰ", "ਕਸਟਮ" ਅਤੇ "ਮਜ਼ਾਕੀਆ" ਆਦਿ। ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪਾਈਸੀ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਪਾਈਸੀ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Oh wut?! Grok Imagen Spicy leaves nothing to the imagination


ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਲਾ ਏਆਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ "Spicy Mode" ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
Generation with the 3 modes of Imagine by Grok : with normal mode, fun mode and spicy mode
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। "Spicy Mode" ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਜਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ "Spicy Mode" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
Wow @grok imagine is incredible! Spicy content is actually accurate.
ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਾਈਸੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਗੀ AI ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ AI ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਓਨੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
