ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁਦਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕਲੀਨ ਮੈਕਐਫਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਸਕ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ "ਅਮਰੀਕਾ ਪੀਏਸੀ" ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਸੀ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।- ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਪਿਟਮੈਨ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-